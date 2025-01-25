من الكاظمية.. السوداني يتابع سير الخطة الخاصة بالزيارة الرجبية

زار رئيس محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مدينة الكاظمية لمتابعة سير الخطة الخاصة بالزيارة الرجبية.

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ نيوز، ان "رئيس محمد شياع زار مدينة الكاظمية، وتابع ميدانياً سير تنفيذ الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة إحياء ذكرى استشهاد الإمام بن جعفر (عليهما السلام)".