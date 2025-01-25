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من الكاظمية.. السوداني يتابع سير الخطة الخاصة بالزيارة الرجبية
أمن
2025-01-25 | 12:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,010 مشاهدة
زار رئيس
مجلس الوزراء
محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مدينة الكاظمية
المقدسة
لمتابعة سير الخطة الخاصة بالزيارة الرجبية.
وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ
السومرية
نيوز، ان "رئيس
مجلس الوزراء
محمد شياع
السوداني
زار مدينة الكاظمية، وتابع ميدانياً سير تنفيذ الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة إحياء ذكرى استشهاد الإمام
موسى
بن جعفر
الكاظم
(عليهما السلام)".
>>
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