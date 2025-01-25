وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "محافظة بإقليم شهدت غارة تركية استهدفت مشروعاً لتربية الأبقار والأغنام في قرية سركلي بناحية العمادية، مما تسبب بخسائر فادحة للمزارعين".وأضاف المصدر أن "القصف بحجة استهداف حزب العمال الكردستاني"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.