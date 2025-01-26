استشهاد منتسب وإصابة آخر بانفجار لغم داخل الكلية العسكرية جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "لغما أرضيا أنفجر اليوم أثناء ازالة الانقاض داخل الكلية العسكرية الأولى ضمن جنوبي بغداد، ما اسفر عن استشهاد منتسب يعمل في فوج حماية الكلية العسكرية الأولى واصابة منتسب اخر".وأضاف المصدر أن "قوة أمنية نقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثة الشهيد الى دائرة الطب العدلي".