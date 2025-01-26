نيوز – امني

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن اسقاط طائرتين حاولتا اختراق أجواء الكاظمية.

وقال قائد عمليات للحشد حسين السماحي في مؤتمر صحفي تابعته نيوز، ان "هيئة الحشد تمكنت من اعتراض جميع الطائرات المسيرة التي حاولت اختراق الأجواء في الكاظمية المقدسة".

وأضاف انه "تم اسقاط طائرتين مجهولة المصدر حاولتا اختراق الأجواء"، مشيرا الى انه "تم اجراء عمليات استباقية في اطراف وخاصة بالمناطق الشمالية والجنوبية لتامين الزيارة".