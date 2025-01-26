تفاصيل جديدة حول الطائرتين اللتين حاولتا اختراق أجواء الكاظمية

نيوز – امني

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، توضيحا بشأن الطائرتين اللتين حاولتا اختراق أجواء .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر مفاده اسقاط طائرتين درون (مسيريتين) حاولتا اختراق سماء المقدسة".

وأضافت ان "الطائرتين المسيرتين (درون)، تم انزالهما وهما تعودان الى قيادتنا"، مشيرة الى انه "لم يحدث او يؤشر اي خرق امني طيلة ايام الزيارة".