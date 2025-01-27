عمليات بغداد تضبط مخلفات حربية لداعش وتعتقل متهمين بالقتل

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المفارز الأمنية تمكنت من اعتقال متهمين اثنين بالقتل العمد بعد محاصرتهم في قضاء المحمودية ووفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة أخرى من الفرقة انفاً، العثور على مخلفات حربية تالفة لعصابات الإرهابية "المنهزمة".وتابعت، ان "العملية اسفرت عن القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة من قبل تشكيلات من الفرقة الآلية شرطة اتحادية وذلك ضمن مناطق (ابو دشير، بلاط الشهداء، الحضر) غرب العاصمة".واضافت القيادة، أن "القوات سلمت المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".