القبض على اخطر تاجر مخدرات في ديالى

وقال المصدر لـ نيوز، ان "قوة امنية القت القبض على المتهم نوشيروان فائق الكلي من قبل سيطرة الغالبية في بالتعاون مع قوة من لواء مغاوير 82 مغاوير 23".واضاف ان "المتهم مطلوب وفق أحكام المادة 28 مخدرات"، مشيرا إلى ان "اعتقاله تم بعد ورود معلومات دقيقة عن مكان وجوده".