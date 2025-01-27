الاعرجي يبحث مع السفير الإيراني مكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن الاعرجي "استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، الإيراني في بغداد، محمد آل صادق، وبحث آخر مستجدات الأوضاع على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات بين الجارين وفي المجالات كافة".كما تطرق اللقاء، إلى "أهمية استمرار في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، وبما يعزز أمن واستقرار المنطقة".