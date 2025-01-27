مقتل شخص بمشاجرة في البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بمقتل شخص بمشاجرة في محافظة .

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وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "حادث قتل في منطقة القبلة إذ قام اربعة اشخاص يستقلون دراجة نارية بالمشاجرة فيما بينهم وبعد هروب ثلاثة منهم على الدراجة قام الشخص الرابع النار بواسطة مسدس وقتل احدهم".

وأضاف المصدر أن "تم الكشف على الجثة من قبل مفرزة الادلة الجنائية وارسالها الى الطبابة العدلية".