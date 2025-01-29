وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مشاجرة لم تعرف اسبابها انطلعت بين عدد من الاشخاص وتطورت الى استخدام السلاح الابيض (سكاكين) ضمن منطقة صليخ ما اسفر عن مقتل احد اطراف المشاجرة"، مبينا ان "قوة امنية اعتقلت اثنين من المتسببين وتجري البحث عن اخرين لاذوا بالفرار".وفي حادث منفصل، اكد المصدر "انتشال جثة امرأة تبلغ من العمر ٣٠ عاما تقريبا من داخل احد البزول ضمن ناحية النهروان "، مشيرا الى انه "لم تظهر شدة خارجية على الجثة، وتم نقلها الى الطب العدلي لمعرفة ملابسات الحادث".