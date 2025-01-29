في بغداد.. سيطرات مفاجئة تضبط 12 ماستر كارد وطائرة مسيرة

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز انه " المفارز الأمنية تمكنت من القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم خمسة متهمين ضبط بحوزتهم (بطاقة ماستركارت عدد١٢، لوحات تسجيل مرورية ٨ ، طائرة مسيرة درون) بدون تخويل واخرين بحيازة الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة وترويج وتعاطي المواد المخدرة".وتابعت، انه "تم خلال العملية الاستيلاء على عدد من الاسلحة والاعتدة، وحجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية ".واضافت، أن "هذه الواجبات تمت من خلال نصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" في جانبي خلال ٢٤ ساعة الماضية".