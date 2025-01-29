إجرام بغداد تطيح بعصابة سطو مسلح في سبع البور

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إن "مفارز المديرية تمكنت من الإطاحة بعصابة خطيرة نفذت عملية سطو مسلح على أحد المنازل في منطقة سبع البور شمال بغداد، حيث استولت على 40 ألف دولار أمريكي، ومصوغات ذهبية، وأجهزة كهربائية".وأضافت المديرية، أن "ذلك جاء بعد ورود معلومات لدى مفارز المديرية، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص شرع بجمع المعلومات وتتبع المشتبه بهم، وبفضل جهود أمنية وفنية مكثفة، تم تحديد موقع سكن أفراد العصابة ومراقبة تحركاتهم عن كثب" .وتابعت المديرية، أن "ذلك اتبعه نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على المتهمين في منطقة سبع البور، بالاشتراك مع القوة الماسكة للأرض من الشرطة الاتحادية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم وفق أحكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".