بكمائن محكمة.. الاطاحة بـ 4 بأربعة إرهابيين في ثلاث محافظات

وذكرت الاستخبارات في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " بمتابعةٍ حثيثة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات عمليات كركوك وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض ومن خلال نصب كمائن تم إلقاء القبض على ( ٤ ) إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة ( ٤ / ارهاب )".وتابعت، ان "العملية تمت في قضائي الرمادي والرطبة وناحيتي الرياض، والذين ينتمون إلى تنظيم عصابات الإرهابية".واضافت، أنه "تم مت المتهمين الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".