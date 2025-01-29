عملية تطال "كوفي شوب" وصالون.. ماذا حصل في جنوب وغرب بغداد

نيوز – امني

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، عن اغلاق مطعم " كوفي شوب" وصالون تجميل جنوب وغرب العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي، تواصل القطعات الامنية في المشاة السابعة عشر ولواء المغاوير قيادتنا بالاشتراك مع مفارز الاجهزة والوكالات الاستخبارية والرقابة الصحية، واجبات التفتيش والتدقيق للقاعات والمطاعم والكوفيات والمحال التجارية وغلق الغير مجازة منها".

وأضافت ان "قوة من الفرقة تمكنت من غلق مطعم ،كوفي شوب، وصالون تجميل غير مجازين ومخالفان للشروط والضوابط والتعليمات المعمول بها وذلك ضمن منطقتي (الزيتون/ابي غريب، ناحية الرشيد) جنوب وغرب العاصمة".