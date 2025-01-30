"حرب مافيا" تُقاد من العراق تقتل أبرز "شخصيات الجريمة" في استراليا (صور)

وبحسب وسائل اعلام استرالية، فإن سام عبد الرحيم، تعرض لإطلاق نار في موقف سيارات تحت الأرض في المجمع السكني الذي يقطنه في ملبورن، لكن العثور على الأشخاص الذين يقفون وراء قتله سيكون من الصعب على قوات الشرطة، لأن من يقف وراء قتله يتواجد في ضمن شبكة معقدة من عصابات الجريمة المنظمة.وسبق ان نجا عبد الرحيم 3 محاولات قتل واعتداء في وعشرات القنابل الحارقة التي رميت على منزله وسبعة حوادث اطلاق نار، ورغم ذلك لم يكن يتخذ احتياطاته ويقول انه سيموت فقط عندما يحين وقته.وتجمع مقربون من الملاكم الشهير ورجل العصابات البالغ من العمر 32 عاما، في مسجد إيبنج في شمال ملبورن لحضور جنازته، في هذه الأثناء، يركز التحقيق الذي تجريه الشرطة على من أمر بقتل الملاكم الشهير.ويُعتقد أن أعداء عبد الرحيم العديدين يشملون زعماء الجريمة المنظمة في الشرق الأوسط كاظم حمد وأحمد الحمزة، وسبق ان وضعت مكافأة مليون دولار مقابل رأس سام عبد الرحيم.وتقول وسائل الاعلام الاسترالية، ان تحقيقات الشركة ستركز على دور حرب التبغ في ملبورن، والصراع بين عبد الرحيم والزعيم الناشئ كاظم "كاز" حمد، والذي يعتقد انه موجود في العراق، بعد ترحيله من قبل السلطات الأسترالية في عام 2023 بعد إدانته بتهمة الاتجار بالمخدرات، ومن هناك، يدير حربًا سفلية بالوكالة، حسب اعتقاد الشرطة ومصادر في عالم الجريمة، ويُزعم أنه يغدق على مساعديه المقيمين في ملبورن الثروة لإطلاق قنابل على منافذ بيع التبغ وترهيب المتاجر التي لا تخضع لسيطرته بالفعل أو مملوكة لمنافسيه.