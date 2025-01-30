وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "شجارا باستخدام الـسلاح الابيض اندلع بين ممرضين اثنين في مستشفى بميسان".واضاف ان "الشجار جاء بسبب خلاف وظيفي تسبب باصابة احدهم بجروح وهو يرقد الان بذات المستشفى".