البرلمان يطلب حضور مديري مكاتب رئيس الوزراء والقائد العام والفياض للتحقيق باستهداف مقار الحشد

وبحسب الوثيقة، فإن تشكيل اللجنة جاء استناداً إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بناءً على طلب مقدم من عدد من أعضاء المجلس، للتحقيق في أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء مقرات التي جرى استهدافها من قبل الجانبين الأمريكي والسعودي.وطلبت اللجنة حضور كل من مدير ، ومدير للقوات المسلحة، ورئيس ، وذلك يوم الخميس 20 آب 2026، عند الساعة 11 صباحاً، في ، مقر والدفاع النيابية.