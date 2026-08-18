عمليات بغداد تغلق معملاً وتزيل 47 موقعاً لصهر المعادن شرق العاصمة

وقالت القيادة في بيان، إن الإجراءات نُفذت لليوم الثاني على التوالي من قبل اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني (241285)، وبالتعاون مع جهاز وشرطة بيئة وبيئة وبلدية .وأوضحت أن المواقع المخالفة جرى إغلاقها وإزالتها لعدم استيفائها الشروط والضوابط القانونية، ولما تسببه من انبعاثات وغازات وروائح تؤثر في صحة وسلامة المواطنين، فيما جرى اعتقال عدد من المخالفين من أصحاب تلك المواقع.