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عمليات بغداد تغلق معملاً وتزيل 47 موقعاً لصهر المعادن شرق العاصمة
أمن
2026-08-18 | 11:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
84 شوهد
أعلنت
قيادة عمليات بغداد
، الثلاثاء، إغلاق معمل لإنتاج الأصباغ وإزالة 47 موقعاً لصهر المعادن غير مجاز، ضمن
منطقة العبيدي
شرقي العاصمة.
وقالت القيادة في بيان، إن الإجراءات نُفذت لليوم الثاني على التوالي من قبل اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني (241285)، وبالتعاون مع جهاز
الأمن الوطني
وشرطة بيئة
الرصافة
وبيئة
بغداد
وبلدية
بغداد الجديدة
.
وأوضحت أن المواقع المخالفة جرى إغلاقها وإزالتها لعدم استيفائها الشروط والضوابط القانونية، ولما تسببه من انبعاثات وغازات وروائح تؤثر في صحة وسلامة المواطنين، فيما جرى اعتقال عدد من المخالفين من أصحاب تلك المواقع.
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