حصيلة جديدة لجرائم الاتجار بالبشر ومخالفة الإقامة والانتحار خلال الشهر الماضي

وذكر إعلام المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئاسات محاكم الاستئناف (167) دعاوى خاصة بجرائم الاتجار بالبشر، تصدرت فيها رئاسة القائمة بتسجيلها (73) دعوى، تلتها رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ بـ (21) دعوى، ثم رئاسة محكمة استئناف بغداد/ بـ (19) دعوى، في حين خلت محاكم استئناف والنجف وذي قار والمثنى وكربلاء تماماً من تسجيل أي دعوى من هذا النوع".وفيما يخص مخالفة رقم (76) لسنة 2017، فقد سجلت (384) دعوى، جاءت فيها رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة في المرتبة الأولى بـ (233) دعوى، تلتها رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ بـ (88) دعوى، ثم رئاسة محكمة استئناف واسط بـ (28) دعوى، في المقابل، لم تشهد محاكم الاستئناف في: ، ونينوى، وبابل، وذي قار، والأنبار، وميسان، والمثنى، وكربلاء تسجيل أي دعوى متعلقة بمخالفة قوانين الإقامة.أما على صعيد حالات الانتحار، فقد أشارت الإحصاءات إلى تسجيل (16) حالة انتحار، إذ سجلت رئاسة أعلى معدل بـ (5) حالات، تلتها رئاسة بـ (3) حالات، ثم رئاسات محاكم استئناف بغداد/ الرصافة وديالى والقادسية بواقع (2) حالات لكل منهما، في حين رصدت المحاكم حالة انتحار واحدة في كل من: الكرخ وواسط.