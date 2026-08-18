إبعاد 32 مخالفاً لقانون الإقامة عبر مطاري بغداد والبصرة

وذكرت الوزارة في بيان، أن العملية نفذتها كوادر قسم الإقامة في ، بإشراف ومتابعة مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وبعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين.وأشارت إلى أن إجراءات الإبعاد جاءت بناءً على توجيهات الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، ضمن جهود متابعة المخالفين لقانون الإقامة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.