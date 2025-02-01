تنويه للعراقيين.. تفجير بعد قليل

نيوز – محلي

نوهت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن تفجير مسيطر عليه في .

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، "‏سيكون هناك تفجير مسيطر عليه في مركز للدعم الدبلوماسي في منطقة التفجير الخاصة بذلك". وأضافت ان "موعد التفجير سيكون ‏صباح هذا اليوم في الساعة التاسعة".

