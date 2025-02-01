إطلاق نار يستهدف منزل ضابط شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بتعرض منزل ضابط لإطلاق نار شرقي .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوة امنية تجري حملة بحث عن مجهولين يستقلون عجلة اقدموا على لإطلاق النار على منزل ضابط برتبة مقدم منسوب للداخلية ضمن منطقة البلديات".

وأضاف المصدر أن "الحادث لم يتسبب بإصابات بشرية فقط اضرار مادية بواجهة المنزل".