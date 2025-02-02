بينها قتل 7 إرهابيين.. السومرية تنشر نتائج عملية أمنية في قاطع "الزركة" (صور)

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه إلحاقاً ببيان خلية الإعلام الأمني الصادر يوم الجمعة الموافق 31 كانون الثاني للعام الجاري بشأن الضربة الجوية التي نفذتها طائرات الـ F16 العراقية في قاطع "الزركة" ضمن الحدود الفاصلة بين وكركوك، بمعلومات دقيقة من مديرية العسكرية، فقد شرعت اليوم الاحد قوة مشتركة من أبطال القوات الخاصة وقيادة عمليات شرق والشجعان من عناصر مديرية العسكرية وبمراقبة ومتابعة فنية من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، بتفتيش موقع الضربة الجوية الناجحة، وعثرت على (7) جثث للإرهابيين، بينهم يرتدون أحزمة ناسفة، فضلاً عن العثور على أسلحة مختلفة ومواد لوجستية وأجهزة ومبرزات جرمية ومواد أخرى.وأضاف البيان، ان عملية التفتيش ما زالت مستمرة في المنطقة المستهدفة ومحيطها، مشيرا الى انه سيتم التعرف على هويات الإرهابيين الذي تم القصاص منهم لاحقًا.