اشتهر بمقولة "يمي".. حسن الباش خلف القضبان بتهمة المحتوى الهابط

وقال مصدر مطلع في حديث لـ نيوز، إنه "من خلال المتابعة المكثفة والتدقيق وبعد إجراءات المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، اصدر حكما بحبس المدان المدعو ( حسن الباش ) أربعة أشهر بتهمة المحتوى الهابط".