البصرة.. تسرب "الأمونيا" من أحد المصانع يتسبب بوفاتين وحالات اغماء واختناق

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بوفاة شخصين وإصابة آخرين بحالات اختناق وإغماء جراء تسرب غاز "الأمونيا" من أحد المصانع بمحافظة .





وأشار إلى "نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج".

وقال المصدر لـ نيوز، إن "تسرب غاز الأمونيا في مصنع الاسمدة الجنوبية في خور تسبب بوفاة 2 من الموظفين وحصول اغماء واختناق 4 آخرين".وأشار إلى "نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج".