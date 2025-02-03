مكافحة الإرهاب في كردستان: الهجوم على حقل كورمور نُفّذ من كركوك

واتهمت المديرية في بيان سابق لها، جهات مسلحة "خارجة عن القانون" دون تسميتها، بتنفيذ الهجوم الذي وقع في الساعة 7:05 مساء أمس الاحد.وأكدت المديرية أن "الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية"، مشددة على أن "الحقل وشركة دانة غاز محميان بالكامل".