جد يطلق النار على حفيده جنوبي بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم القبض على (جد) اقدم على اطلاق النار على حفيده نتيجة خلافات عائلية ادت الى اصابته بجروح خطيرة نقل على اثرها الى المستشفى ضمن حي في منطقة الدورة جنوبي بغداد".وفي حادث منفصل، أوضح المصدر ان "رجلا لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة مسرعة بالقرب من الاول في منطقة بوب الشام"، مشيرا الى انه "تم القبض على الداهس قبل محاولته الهروب".