تحرير مختطف والقبض على الخاطف في كركوك

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بعد ورود معلومة من احد المواطنين بوجود حالة خطف، تم تشكيل فريق امني مشترك من قبل اللواء العاشر الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية مع مفارز الجهد الاستخباري، والتوجه الى المكان المقصود، وبعد تطويق المكان واجراء البحث والتفتيش، تمكنت القوة المنفذة من تحرير المواطن المخطوف والقاء القبض على الخاطف في احد الدور المهجورة بناحية العباسي في كركوك".وأضافت، انه "تم تسليمهما الى الجهات المختصة".