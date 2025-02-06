بمشاركة 5 دول.. ضابطان عراقيان يحصدان المركز الثاني بدورة الصاعقة في السعودِية

حيث حصل النقيب فاهم سواد والنقيب قيس نجم، في الأولى على المركز الثاني بتقدير ممتاز في دورة الصاعقة المشتركة المقامة في العربية السعودِية.وتعتبر هذه الدورة من أعنف الدورات لصعوبتها، فيما شارك بهذه الدورة خمس دول.