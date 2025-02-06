مباراة كرة قدم في بغداد تتحول إلى مأساة دامية‎

بالاسلحة البيضاء.. شجار على لعبة "كرة قدم" ينتهي باصابة 3 اشخاص ومقتل رابع.





بالأسلحة البيضاء والآلات الجارحة، مشاجرة على لعبة "كرة قدم" داخل منطقة النعيرية في تنتهي بإصابة ثلاثة اشخاص وانهاء حياة الرابع.. عدسة تنقل لكم القصة من الضحايا مباشرة في هذا التقرير.