الإطاحة بعصابة سرقت 125 مليون دينار من منزل في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "مفارز مديرية مكافحة إجرام أطاحت بعصابة نفذت سرقة جريئة داخل أحد المنازل السكنية في منطقة فلسطين، حيث استولت على أكثر من (125) مليون دينار ومقتنيات ثمينة".وتابع أن "العملية تمت بعد تلقي إبلاغ لتتوجه مفارز المديرية وشكلت فريق عمل متخصصاً لتعقب الجناة، مستعينين بأحدث الوسائل الفنية، وبعد جهود أمنية مكثفة نجح الفريق في كشف هوية السارقين والقبض عليهم، وخلال التحقيق، اعترف أفراد العصابة بتنفيذ الجريمة، وتم تصديق أقوالهم قضائياً".واضاف أن "قاضي التحقيق قرر توقيفهم وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات، ليواجهوا العقاب العادل على فعلتهم".