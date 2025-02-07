بينهم متهم بجرائم "التهديد".. الإطاحة بعدد من المتهمين وأطراف مشاجرات في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "لتعزيز والاستقرار في عموم مناطق العاصمة، وملاحقة الخارجين عن وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية، تمكنت تشكيلات الفرقتين (الاولى، الالية) شرطة اتحادية بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، من القاء القبض على اربعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بجرائم التهديد بعد اقدامه على وضع (رمانة يدوية ورساله مكتوبة) داخل الدور السكنية، واخرين أطراف مشاجرات".وأشارت الى انه "تم ضبط الاسلحة والاعتدة غير المرخصة التي بحوزتهم وذلك ضمن مناطق (حي الشرطة، النهروان، مجمع الاحسان/المدائن) في جانبي الكرخ والرصافة"، لافتة الى انه "تم المتهمين والمضبوطات الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".