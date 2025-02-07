بسبب منشورات تروج لـ "داعش".. استنفار امني بعامرية الفلوجة

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، ان "القوات الامنية تستنفر في منطقة عامرية الفلوجة بعد رصدها منشور في احد الشوارع مكتوب عليه "الدولة الاسلامية في العامرية باقية وتتمدد".وأضاف: "القوات تجري البحث في كاميرات المراقبة في محاولة للتوصل الى الفاعلين".