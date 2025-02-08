تركيا تهاجم مناطق شمال العراق

نيوز – محلي

شنت القوات اليوم، هجوما على مناطق في شمال .

وقال مراسل نيوز، ان "القوات قصفت مناطق في قضاء العمادية بمحافظة ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".

وأضاف ان "القصف بدأ صباح اليوم ومازال مستمر بشكل متقطع"، لافتا الى ان "أعمدة الدخان بدأت تتصاعد من مواقع القصف".