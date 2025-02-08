من كل 10 الاف شخص يُقتل واحد.. مرتبة العراق بخارطة معدل القتل العالمي

واظهر مؤشر ترتيب حسب معدلات القتل لكل 100 الف نسمة من السكان، مجيء بالمرتبة 40 من اصل 196 حول العالم، فيما جاء بالمرتبة الأولى عربيًا.وبلغ معدل القتل في 10 اشخاص لكل 100 الف نسمة، فيما جاءت السلفادور في بالمرتبة الأولى بمعدل قتل بلغ 52 حالة لكل 100 الف نسمة.وعربيًا جاء بالمرتبة الأولى، فيما جاءت بعده بالمرتبة الثانية عربيا والمرتبة 55 عالميًا بمعدل قتل بلغ 6.7 شخص لكل 100 الف نسمة.وجاءت سان مارينو الواقعة في أوروبا، بالمرتبة الأخيرة 196، حيث بلغ معدل القتل فيها 0.00 لكل 100 الف نسمة.