اعتقال عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، مساء السبت، عن اعتقال عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في .

وقالت الوزارة في بيان، "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وجهد عالي المستوى، تمكنت مفارز مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة والتحقيقات الإتحادية بوزارة الداخلية وبعد استحصال الموافقات الأصولية من القاء القبض على عصابة متخصصة بالاتجار بالبشر".

وأضاف البيان أن العصابة "مكونة من ثلاثة متهمين في جانب ببغداد، صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق احكام المادة (6) الاتجار بالبشر"، مشيرا الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".