سقط بقبضة القانون.. سائق تكسي يخطف امرأة من بابل لاغتصابها في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "معلومات وردت لأحد المراكز الأمنية بوجود حادث خطف امرأة مع 3 من اطفالها"، مبينا ان "قوة أمنية تمكنت من جمع المعلومات والوصول الى مكان المخطوفة ضمن منطقة سبع قصور شرق العاصمة بغداد، وتم مداهمة وتحرير المخطوفة التي تسكن محافظة بابل".وأضاف المصدر، أن "المخطوفة ادعت انها استأجرت تكسي من محافظة الى في لزيارة احد اقاربها، قام صاحب التكسي بأخذها الى أحد الدور المتروكة ضمن المنطقة أعلاه وحاول اغتصابها وتعنيف اطفالها الثلاثة".وتابع المصدر، أنه "تم القبض على الخاطفين عددهم اثنان واعترفوا صراحة بحالة الخطف لأغراض الاغتصاب".