الاعرجي وقائد التحالف الدولي يبحثان الأوضاع الأمنية في المنطقة

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "الاعرجي استقبل، اليوم، قائد الدولي في وسوريا، اللواء كيفن ليهي، والوفد المرافق له".وتابع، ان "اللقاء شهد استعراض الأوضاع الأمنية في بشكل عام والساحة السورية بشكل خاص، كما جرى بحث التحديات التي تواجه المنطقة".واكد: الأعرجي "ان علاقة مع دول الدولي علاقة إستراتيجية وأن الحكومة العراقية تعمل على تطويرها في كافة المجالات".