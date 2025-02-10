تفاصيل قتل امرأة ونجلها وحرق جثتيهما والقائهما في النهر بأربيل

نيوز – امني

كشفت مديرية اسايش أربيل، اليوم الاثنين، تفاصيل قتل امرأة ونجلها وحرق جثتيهما والقائهما في النهر بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، ان "مديرية اسايش تلقت بلاغا من قبل قسم العلاقات في بحكومة اقليم كوردستان، بأنه في تاريخ 7-1-2025 نفذ شخصين اثنين جريمة قتل لسيدة و ابنها بأسم (علي سعدي علوش) و (سامية عبدالله جعفر) وحرق جثتيهما والقائهما في النهر وسرقة (مئتي الف دولار)، حيث صدر امر القبض عليهم من قبل الكرخ في بغداد".

وأضافت ان "احد المتهمين باسم (ع، ح، ا) هرب وتخفى في وبأمر من تحقيق أسايش القينا القبض عليه"، مشيرة الى ان "المتهم الثاني وهو صهر المتهم الاول اختبئ في مدينة بغداد".