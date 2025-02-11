القبض على مخمور حرق دار طليقته في الديوانية

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تمكنت مفارز مكافحة الإجرام في قضاء عفك من إلقاء القبض على أحد المتهمين بحرق دار طليقته حينما كان بحالة سكر، مما ادى الى اصابتها بحروق، بسبب خلافات عائلية".وأضاف، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتصديق أقواله قضائيا لإحالته إلى المختصة".