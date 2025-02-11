العثور على الجثث ببركة مياه ثقيلة.. تفاصيل حادثة فقدان أطفال في المنصور تتكشف

وذكر المصدر للسومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات بوجود حادث فقدان لأطفال عدد 2 (تولد 2016) ضمن منطقة المنصور، شكلت قوة أمنية فريق عمل وعممت مواصفاتهم"، لافتا الى انه "بعد البحث تم العثور جثثهم داخل بركة مياه ثقيلة تابعة الى الشركة المنفذة لمجسرات البيجية".وأضاف المصدر انه "تم انتشال الجثث ونقلهم الى دائرة الطب العدلي"، مشيرا الى "فتح تحقيق بالحادثة".