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عمليات استباقية تطيح بشبكات احتيال وانتحال صفات في 3 محافظات
أمن
2025-02-11 | 08:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
273 مشاهدة
أعلن
جهاز الأمن
الوطني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات استباقية أسفرت عن الاطاحة بشبكات احتيال وانتحال صفات في 3 محافظات.
وقال الجهاز في بيان، انه "في إطار جهود جهاز
الأمن الوطني
لمكافحة الجرائم الاحتيالية، نجح الجهاز في إلقاء القبض على عدة متهمين في قضايا الابتزاز والاحتيال في محافظات
البصرة
والأنبار والديوانية".
وفي البصرة، أطاح
الأمن الوطني
بمتهم انتحل صفة مدير
مكتب
لأحد النواب، حيث كان يخدع المواطنين بوعود
التعيين
في
وزارة النفط
مقابل مبالغ مالية. كما تم القبض على مبتز إلكتروني هدد امرأة بنشر صورها الشخصية
على مواقع
التواصل الاجتماعي مقابل عشرة آلاف دولار، وفق البيان.
وأضاف انه "في الديوانية، تمكنت مفارز الجهاز من القبض على متهم يمارس النصب والاحتيال عبر الأعمال الروحانية المشبوهة، حيث كان يستدرج ضحاياه عبر منصات التواصل الاجتماعي لغايات لا أخلاقية والحصول على مبالغ مالية. تم ضبط المتهم وبحوزته مجموعة من الكتب والطلاسم المستخدمة في أعماله الاحتيالية".
وفي الأنبار، أُلقي القبض على موظف في بلدية الحبانية انتحل صفة منتسب أمني وقام بابتزاز الطلاب مالياً في قضاء الفلوجة. تمت جميع العمليات بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، وتمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب ما جاء في البيان.
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