عمليات استباقية تطيح بشبكات احتيال وانتحال صفات في 3 محافظات

وقال الجهاز في بيان، انه "في إطار جهود جهاز لمكافحة الجرائم الاحتيالية، نجح الجهاز في إلقاء القبض على عدة متهمين في قضايا الابتزاز والاحتيال في محافظات والأنبار والديوانية".وفي البصرة، أطاح بمتهم انتحل صفة مدير لأحد النواب، حيث كان يخدع المواطنين بوعود في مقابل مبالغ مالية. كما تم القبض على مبتز إلكتروني هدد امرأة بنشر صورها الشخصية التواصل الاجتماعي مقابل عشرة آلاف دولار، وفق البيان.وأضاف انه "في الديوانية، تمكنت مفارز الجهاز من القبض على متهم يمارس النصب والاحتيال عبر الأعمال الروحانية المشبوهة، حيث كان يستدرج ضحاياه عبر منصات التواصل الاجتماعي لغايات لا أخلاقية والحصول على مبالغ مالية. تم ضبط المتهم وبحوزته مجموعة من الكتب والطلاسم المستخدمة في أعماله الاحتيالية".وفي الأنبار، أُلقي القبض على موظف في بلدية الحبانية انتحل صفة منتسب أمني وقام بابتزاز الطلاب مالياً في قضاء الفلوجة. تمت جميع العمليات بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، وتمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب ما جاء في البيان.