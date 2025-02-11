اعتقال شخصين سرقا 60 مليون دينار في كركوك

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باعتقال شخصين سرقا 60 مليون دينار في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "مكافحة إجرام تلقي القبض على عصابة متورطة بعملية تسليب داخل المدينة، وذلك بعد تعرض صاحب منفذ للسرقة".

وأضاف "تمكنت القوة من إلقاء القبض على شخصين اعترفا بارتكابهما الجريمة وسرقة مبلغ 60 مليون دينار".