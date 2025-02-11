اعتقال أربعة تجار سلاح شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إنه "بمراقبة وكمين محكم وبالجرم المشهود القوات الامنية تتمكن من القبض على أربعة اشخاص (تجار السلاح) ضمن منطقة المعامل".

وأضاف أنه "تم ضبط بحوزتهم كميات كبيرة من الاسلحة والمخازن والحربات والقنابل اليدوية".