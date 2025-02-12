مدينة الفرسان.. انطلاق اعمال الاراضي المخدومة لمنتسبي الدفاع

وقال المكتب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس محمد شياع السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير مدينة الفرسان السكنية في منطقة النهروان ببغداد، والمتضمن تخصيص أراضٍ سكنية مخدومة توزّع بين منتسبي وزارة الدفاع".وكان قد قرر في وقت سابق تخصيص قطعة أرض في منطقة النهروان ببغداد لتوزيعها بين منتسبي من ضباط ومراتب وموظفين، وذلك عبارة عن قطع مخدومة بالبنى التحتية، تكون ضمن المدن السكنية الجديدة التي يطورها المستثمرون.