إصابة بليغة لآمر فوج حشد الأنبار ومنتسب بانفجار عبوة ناسفة غربي المحافظة (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، مستهدفة عجلة عسكرية في القائم، ما أدى الى إصابة آمر فوج القائم الأول في حشد ومنتسب بجروح بليغة".وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية أخلت المصابين الى مستشفى قريب لإسعافهما"، مبينا ان "قوة أخرى شنت حملة أمنية للبحث عن الجناة".