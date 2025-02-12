بعد مناشدة أهالي كربلاء.. القبض على عصابة التنويم المغناطيسي

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وقالت المديرية في تصريح لـ نيوز، انه "تم القاء القبض على العصابة المتكونة من ثلاثة افراد بينهم أجنبي الجنسية".وفي وقت سابق اليوم، ناشد المواطنون الجهات الأمنية المختصة لتخليصهم من عصابة تتجول في احياء وتقوم بسرقة الأموال عبر ما يسمى بـ "التنويم المغناطيسي".