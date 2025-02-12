لإجبارها على التسول.. أب يعنف ابنته بحرقها بآلة حادة في بغداد (صور)

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، انه "خلال تجوال مفارز مركز شرطة الملعب ضمن منطقة البلديات، تم العثور على طفلة تبلغ من العمر حوالي (١٢) سنة ضالة للطريق ".وأضاف: "تم التحفظ عليها وتبين انها متعرضة للتعنيف والتعذيب من قبل والدها حسب ادعائها ".وأشار المصدر الى انه "تم التحري وجمع المعلومات والتوصل الى دارها ضمن منطقة (العبيدي) والقبض على والدها، وعند استجوابه اعترف صراحة بقيامه بتعذيبها بواسطة الحرق بآلة حادة (الكي بالسكين) في مناطق متعددة من جسمها وذلك لإجبارها على التسول".وختم انه "تم ايداعه التوقيف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه".