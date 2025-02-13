فيديو يروي تفاصيل "اعتداء وحشي" على امرأة مسنة من قبل جارها في بغداد

نيوز – أمن



نشرت مديرية مكافحة إجرام بغداد، 13 شباط/فبراير 2025، مقطعاً مصوراً يروي "اعتداء وحشي" على امرأة مسنّة من قبل جارها في منطقة .









وذكرت ان "الجاني لم يفلت من قبضة مكافحة إجرام بغداد"، مشيرة الى ان "الحادثة وقعت في منطقة البياع".

الفيديو ادناه:وذكرت ان "الجاني لم يفلت من قبضة مكافحة إجرام بغداد"، مشيرة الى ان "الحادثة وقعت في منطقة البياع".