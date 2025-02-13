شخص سرق أموال داخل مصرف الرافدين.. هكذا تم القبض عليه في البصرة (فيديو)

والقيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه عملية القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص ضم نخبة من الضباط والمنتسبين ومفارز المعلومات، بجمع الأدلة وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، مما أدى إلى تحديد هوية المتهم ومكان تواجده.وأضاف البيان انه بعد عمليات تحرٍ ومتابعة دقيقة، تمكنت القوة من إلقاء القبض على السارق، الذي اعترف صراحةً بارتكاب الجريمة والاستيلاء على مبلغ 37 مليون دينار عراقي، لافتا الى انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيدًا لإحالته إلى لينال جزاءه العادل وفق .وبحسب حديث مراسل عن هذا العملية الأمنية، فان الحادثة تعود الى 3 أشهر مضت.